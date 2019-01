Dertig tips overval De Krim na uitzending Opsporing Verzocht

De politie heeft dertig tips binnengekregen over de overval aan de Kikkertsveldweg in De Krim. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde gisteren aandacht aan de overval.

Op 10 december werd een vrouw van 82 urenlang opgesloten in een meterkast. Ze heeft daar in totaal vijftien uur vastgezeten. Terwijl de daders in het huis rondkeken wat ze mee konden nemen, kon het slachtoffer geen kant op. Nadat de mannen er met de buit vandoor waren gegaan, bleef de vrouw in de meterkast achter. Pas de volgende ochtend kon zij hieruit omdat ongeruste vriendinnen haar bezochten nadat ze niet bij dansles was komen opdagen.De twee overvallers hebben die avond onder meer een maaimachine en drie trouwringen gestolen. De tips naar aanleiding van Opsporing Verzocht gaan vooral over de zitmaaier die is gestolen, meldt RTV Oost . Drie weken geleden besteedde het opsporingsprogramma Onder de Loep van RTV Oost ook aandacht aan de overval, ook dat leverde meerdere tips op.Het rechercheteam trekt alle tips nu na.