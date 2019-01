Huisarts Annen mag weer medicijnen leveren

Huisarts Erna Haaijer in Annen heeft weer een vergunning voor het leveren van medicijnen aan haar patiënten in Annen en omgeving. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Het beroep dat Apotheek Zuidlaren tegen de vergunning instelde is door de Raad van State ongegrond verklaard.Tientallen jaren leverde de huisartsenpraktijk medicijnen aan patiënten in Annen, totdat de arts die hier een vergunning voor had vertrok. Haaijer probeerde de vergunning op haar naam te krijgen, maar het ministerie verbood dat omdat Annen voor een deel ligt binnen 4,5 kilometer van de apotheek in Zuidlaren. De hele medicijnenverkoop ging van Haaijer in Annen naar de apotheek in Zuidlaren. De minister vond dat apothekers voorrang hebben boven huisartsen.Van de rechtbank kreeg Haaijer echter gelijk. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaf Haaijer toen in januari vorig jaar een nieuwe vergunning. Volgens de Raad van State voldoet deze vergunning in combinatie met een plattegrond precies aan de wensen van Haaijer.De vergunning geldt voor Annen, Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal inclusief de omgevingen van deze dorpen.