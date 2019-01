Ackerlodges in Ruinerwold mogen worden gebouwd

De Raad van State heeft vandaag de weg vrijgemaakt voor de bouw van negen ackerlodges in Ruinerwold.

De Raad wees alle bezwaren van omwonenden van de hand. Die zien helemaal niets in het initiatief van veehouder Roelof Dekker. Hij wil tegen een bosrand langs zijn weiland aan de Havelterweg negen recreatieve bungalows neerzetten.De gemeente De Wolden en de provincie Drenthe daarentegen zijn razend enthousiast. Drenthe stelt zelfs ruim anderhalve ton subsidie beschikbaar om het project te ondersteunen. De negen lodges komen in een rij met 50 meter tussenruimte langs een bosrand, met uitzicht over de weilanden.De Raad van State ziet geen enkel juridisch obstakel voor de ackerlodges. De Raad stelt vast dat de tegenstanders geen enkel inhoudelijk argument naar voren hebben gebracht over waarom zij niets in Dekkers plannen zien.