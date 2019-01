Rob en Frank hebben geld nodig voor een nieuwe bus

Afgelopen vrijdag ging het ineens mis. De bus die broers Rob en Frank zo dringend nodig hebben, ging stuk. Ze zitten door een neurologische spierziekte in een rolstoel en kunnen zonder bus nergens naartoe.

"Niet alleen hun dagbesteding, maar ook hun sociale leven missen ze nu", zegt vader Laurens Wolf. "Boodschappen doen, bioscoopbezoekjes, familiebezoek. We zijn daarvoor allemaal afhankelijk van die bus. Dus het is echt een noodzakelijk iets", zegt vader Laurens Wolf.De broers Rob en Frank hebben de progressieve spierziekte Atexie van Friedreich. Waar ze vroeger nog konden lopen, zitten ze nu vast in hun rolstoel en zijn ze afhankelijk van hun omgeving. Zo afhankelijk dat de jongens aan huis gekluisterd zijn, nu de bus stuk is."Die is helaas niet meer te repareren", zegt Wolf. "We kunnen er nog mee rijden tot de APK, maar dan is het afgelopen." En dus moet de familie ineens 30.000 euro ophoesten voor een nieuwe tweedehands bus. Want de gemeente betaalt wel de aanpassingen die nodig zijn, maar niet de bus zelf.Stichting Gehandicaptensteun Roden hoorde van de situatie en besloot een doneeractie te starten. "Het gezin met twee kinderen die deze handicap hebben, heeft het al zwaar genoeg", zegt Peter Stello van de stichting. "Ze hebben al zoveel extra kosten aan medicijnen, hulpmiddelen en supplementen. Dat zijn de verborgen kosten die we vaak niet zien."In een paar dagen tijd is er al 15.000 euro gegeven via de actie, de helft van het bedrag dat nodig is om een nieuwe bus te kopen. "Het is heel emotioneel om de reacties te zien. Iedereen geeft naar beste kunnen en ze doen het toch. Ik vind dat overweldigend."