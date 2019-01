Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hotel Karsten in Norg is failliet Hotel Karsten is failliet (foto: Google Streetview)

Hotel Karsten in Norg is failliet. Voorlopig blijft het hotel nog wel open, meldt de curator.

"Ik ben gisteren aangesteld als curator. Over de oorzaak van het faillissement kan ik nog niets zeggen. Ik ben me nog aan het inlezen", aldus curator Paulien Antons.



Bij het hotel zijn dertien mensen in dienst. Karsten blijft de komende dagen nog open. "We gaan inventariseren of het hotel daarna nog kan openblijven", zegt Antons. Volgens haar hebben zich inmiddels minstens twee overnamekandidaten gemeld.



"Ik hoop dat het gaat lukken en dat er een doorstart komt. En als die doorstart er komt, proberen we de werkgelegenheid natuurlijk zoveel mogelijk te behouden."



Bij het hotel zelf wil voorlopig niemand reageren.