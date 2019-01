Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Breedband Borger-Odoorn blijft geloven in aanleg glasvezel Sjaak Janson (rechts) tijdens de bijeenkomst met de gemeente en Rabobank. (foto: archief RTV Drenthe)

Ondanks de verlenging van de inschrijftermijn zijn er in Borger-Odoorn net niet voldoende aanmeldingen voor de aanleg van glasvezel. Toch blijft de stichting Breedband Borger-Odoorn optimistisch. “Het is geen definitief einde van het plan.”

Geschreven door Steven Stegen

De teller bleef uiteindelijk steken op 867 aanmeldingen, terwijl de te vormen coöperatie 920 abonnees nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering. “Het is jammer, maar we zijn niet zwaar teleurgesteld. De lat ligt met die 920 ook erg hoog”, vertelt Sjaak Janson van Breedband Borger-Odoorn.



Duurdere aanleg

Dat er in Borger-Odoorn relatief meer aanmeldingen nodig zijn dan in buurgemeenten heeft te maken met de de duurdere aanleg in het grote buitengebied, zo legt Janson uit. “In buurgemeente Coevorden ligt de lat lager, maar daar is een BV opgericht, die ook risico draagt. Wij hebben voor een model gekozen waarbij de bewoners eigenaar van het netwerk worden.”



Plan B

Janson zegt dat zijn organisatie de handdoek nu zeker niet in de ring werpt. “We zagen wel dat het ondanks de inspanningen van onze ambassadeurs erg spannend ging worden, dus we zijn al bezig met een plan B. We gaan bijvoorbeeld om tafel met woningcorporaties. Ook zullen we opnieuw kijken of de exploitatie wellicht goedkoper kan. Eind februari maken we de balans op. Maar de wil om glasvezel te realiseren in Borger-Odoorn is enorm groot.”



In Borger-Odoorn komen alleen zogenaamde ‘witte adressen’ in aanmerking voor glasvezel, terwijl in Coevorden elke inwoner een abonnement kan nemen. Volgens Janson een bewuste keus. “De praktijk leert dat mensen die iets minder langzame verbindingen hebben, zoals via de kabel, minder animo hebben om over te stappen. Onze ambassadeurs hoorden nu ook vaak dat mensen wel tevreden zijn over hun lage snelheid, ze hebben geen probleem. Maar ze vergeten dat de wereld op dat punt snel verandert."