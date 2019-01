Docente uit Emmen zit thuis na uitlekken naaktfoto's

Een docente van het Carmel College in Emmen zit thuis nadat er naaktfoto's van haar zijn uitgelekt op sociale media.

Dat bevestigt rector Hans Boers, na berichtgeving van Dagblad van het Noorden De foto's zijn in de privésfeer van de lerares verspreid en kwamen uiteindelijk via sociale media bij leerlingen terecht. Ouders zijn in een brief op de hoogte gebracht. De daders zouden inmiddels bekend zijn, zegt de rector.Boers vindt het uitlekken van de foto's verschrikkelijk voor de betrokken docente. Hoewel ze nu thuis zit, verwacht hij dat ze terugkeert op de Emmer school. De rector wil dat leerlingen die de foto's op hun telefoon hebben staan, deze verwijderen.