Het wordt kouder: winterweer op komst

De afgelopen weken was het eerder herfstachtig dan winters. Vandaag is het nog steeds zacht en miezerig. "Het is dus misschien moeilijk voor te stellen en ook nog niet te merken, maar de winter staat echt voor de deur", aldus RTV Drenthe-weerman John Havinga.

Begin december zeiden Havinga en zijn collega Roland van der Zwaag al dat het niet tot een horrorwinter zou komen. Eerder een te zachte winter die te laat op gang komt."Tot nu toe klopt die conclusie van Roland en mij als een bus. Een zachte winter kent ook meestal wel een koude periode en die kondigt zich in de dagen vanaf overmorgen aan en zal een beetje 'meanderend' aanhouden tot in februari. We hadden tot nu toe een straalstroom (zeer sterke wind die op 10 kilometer hoogte waait, red.) die lagedrukgebieden en fronten, gevuld met zachte lucht, over ons land deed koersen.""Die straalstroom is momenteel echter sterk aan het meanderen. Dat is sowieso een goed teken dat de winter tijdelijk kan toeslaan. De straalstroom gaat de komende dagen ook in sterkte afnemen boven de Benelux. Dat zorgt er enerzijds voor dat lagedrukgebieden niet meer zo gemakkelijk Europa weten te bereiken en anderzijds dat de luchtdruk boven Europa aan de hoge kant zal zijn", legt Havinga uit.Morgen krijgen we volgens Havinga al een eerste voorproefje van de winter. "Het wordt maximaal vijf graden en in de middag krijgen we winterse buien, met een mix van regen, hagel en (natte) sneeuw. Het kwik zakt snel en in de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag kunnen we temperaturen onder het vriespunt verwachten met grote kans op gladheid! De wegen zijn namelijk nog nat en deze kunnen morgenavond en -nacht snel gaan bevriezen", waarschuwt de weerman van Noorderweer."Het is natuurlijk voor lange termijn altijd wat koffiedik kijken. Maar wij gaan er vanuit dat we vanaf vrijdag in de nachten matige vorst krijgen tijdens opklaringen en overdag maxima iets, of weinig, boven het vriespunt met overwegend droog weer. Later in januari en begin februari houden we relatief kouder winterweer, met toenemende kans op sneeuw en/of winterse neerslag. En doorgewinterde liefhebbers en schaatsfanaten weten maar al te goed wat dat kan betekenen; een sneeuwdekje kan leiden tot flinke vorst!", aldus Havinga.