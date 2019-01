Deel dit artikel:













Komt trampolinespringster Blekkink na nekwervelbreuk weer op niveau? Links Carlijn Blekkink bij het WK trampolinespringen in Sofia 2017 (foto: Carlijn Blekkink)

TRAMPOLINESPRINGEN - Carlijn Blekkink (23) uit Weerdinge probeert de draad weer op te pakken als topsportster. Dik een jaar geleden was ze ineens landelijk nieuws nadat ze een nekwervel brak tijdens een training bij haar vereniging Flik Flak in Den Bosch. De Drentse trampolinespringster is nu terug verhuisd naar Brabant "om te kijken of ze weer op niveau kan komen".

Geschreven door Karin Mulder

"Ik wil het graag nog een kans geven omdat ik het springen gewoon nog leuk vind. Ik ben al wel weer een beetje op niveau, maar ik moet nog heel veel stappen maken. Hier in Den Bosch kan ik vaak springen. Ik moet er gewoon doorheen om te ontdekken of ik het allemaal nog kan en wil", zegt Blekkink.



Juist het jaar 2017 was voor Blekkink, tot het ongeluk, een topjaar. Na het overlijden van haar vader was ze eindelijk weer terug op niveau en beter dan ooit tevoren. Ze won brons op de World Games en mocht debuteren op het WK voor senioren.



Trainen in Heerenveen

"Ik ben na het ongeluk teruggegaan naar het Noorden. Ik heb eerst een half jaar gerevalideerd. Daarna ben ik voorzichtig weer begonnen met springen. Eerst werd ik al duizelig als ik twee centimeter van de grond was. Maar het gaat steeds iets beter. Daarna ben ik twee keer per week in Heerenveen gaan trainen bij de club waar ik in het verleden full-time actief was", verklaart Blekkink.



'niet angstig'

Met haar nek gaat het nu aardig goed. Op 15 december 2017 kwam Blekkink tijdens de training verkeerd terecht. Omdat ze haar handen niet goed om haar knieën klemde roteerde ze te weinig en landde ze op haar hoofd. "Als ik m'n nekspieren wat extra belast, voelt het soms stijf en heb ik spierpijn. Maar op zich gaat dat goed. Ik ben tijdens het springen ook niet angstig. Maar ik mis soms het vertrouwen of ik het allemaal wel kan. Het verschilt ook heel erg per dag. De ene keer gaat het goed en denk ik dat ik wel weer terug kan keren op m'n oude niveau, op mindere dagen twijfel ik daaraan".



Flower Cup

Op 16 maart staat ze ingeschreven voor de Flower Cup: een grote internationale wedstrijd in eigen land. "Ik heb ook alweer een klein wedstrijdje gesprongen voor het gevoel. Maar dit wordt de eerste serieuze testcase. Ik stel mezelf voorlopig geen doelen. Dit is een echte 'proefperiode'", aldus Blekkink.



Studentenleven

"Ik heb in het Groningen geproefd aan het studentenleven. Ik heb m'n studie afgerond. De vrienden en gezelligheid van het Noorden moet ik hier in Brabant weer inleveren. Ik heb het afgelopen half jaar ook gewerkt voor de gymbond KNGU. Zij kijken of ze me ook dit jaar kunnen inzetten. Het is allemaal nog onduidelijk hoe m'n toekomst eruit gaat zien", besluit Blekkink.