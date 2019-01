'Assen moet af van aandelen in vliegveld'

De gemeente Assen moet af van haar aandelen in Groningen Airport Eelde. Tenminste: als het aan de PvdA in de gemeente ligt.

Volgens de partij is het vliegveld aan het 'doormodderen' met financiële steun van overheden en is het verstandig om de aandelen aan te bieden aan andere aandeelhouders. De partij stelt hierover vragen aan het college.Het vliegveld in Eelde heeft vijf aandeelhouders: de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.Er is de laatste tijd veel reuring rondom Groningen Airport Eelde. De aandeelhouders zouden onterecht geld geven aan het vliegveld. Daarnaast maakte luchtvaartmaatschappij Nordica onlangs bekend te stoppen met de vluchten naar Kopenhagen. Nordica maakte hiervoor gebruik van een speciaal routefonds, gefinancierd door de aandeelhouders. AIS Airlines uit Lelystad gaat nu weer op Kopenhagen vliegen, maar zonder hulp van het routefonds . En dan stapten zondagavond ook nog twee leden van de Raad van Commissarissen op bij het vliegveld, door een verschil van inzicht