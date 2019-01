Zoek het uit! - Waarom is Orvelte altijd zo oud gebleven?

Orvelte is een dorp van bijna duizend jaar oud. Groot is het niet: er wonen een kleine honderd mensen. Orvelte staat ook wel bekend als museumdorp en als je er doorheen loopt valt het op dat het er nog steeds uitziet als vroeger, maar hoe kan dat?

"Dat heeft Orvelte vooral te danken aan voormalig burgemeester Lieve", vertelt Loek Wassen van de Stichting Orvelte Poort ons. "Die kreeg in de jaren zestig een kadastrale kaart op zijn bureau uit 1832. Hij zag tot zijn stomme verbazing dat het dorpje Orvelte weinig veranderd was en wilde dat toen zo houden. De boerderijen stonden leeg en die panden zijn toen in een stichting ondergebracht, zo nodig gerestaureerd en zijn er nu dus nog steeds."Alles in Orvelte is nog hartstikke oud. "Door het te bewaren en er zuinig op te zijn. Je kunt niet zomaar lukraak wat neerzetten, want het is een beschermd dorpsgezicht." Maar wat nou als je in Orvelte je huis wilt verbouwen? "Ja dat kan zomaar niet. Een likje verf kan nog wel, maar je kunt je muren of kozijnen niet zomaar paars verven", legt Wassen uit.Waarom Orvelte nou zo oud is gebleven en andere dorpjes in Drenthe niet, is eigenlijk heel simpel volgens Wassen. "Wij hadden geluk met onze burgemeester die zich er hard voor heeft gemaakt."Onze vragensteller vraagt zich ook af waarom Orvelte herbouwd is op een andere plek toen het vroeger is platgebrand, maar dat verhaal klopt niet. "Nee, hij is waarschijnlijk in de war met Orvelteveen. Dat lag aan de andere kant van het Oranjekanaal en is inderdaad meerdere keren afgebrand. En dat hebben ze op een gegeven moment niet meer opgebouwd."Lopend door Orvelte vraag je je af of het dorp over pak 'm beet honderd jaar er nog steeds zo uit ziet. Wassen hoopt van wel. "Ja, anders kom ik terug om het te regelen", zegt hij lachend. "Nee ik heb er alle vertrouwen in dat het er over honderd jaar nog steeds zo uit ziet.Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.