Nieuw ziekenhuis in Hardenberg heet Saxenburg Medisch Centrum

Het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg gaat het Saxenburgh Medisch Centrum heten. Dat is vanmiddag bekendgemaakt op de bouwplaats van het ziekenhuis.

Bijna een eeuw heette het ziekenhuis het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Aan dat tijdperk is nu een einde gekomen, meldt RTV Oost Op 17 oktober zijn de eerste wanden geplaatst van de begane grond en inmiddels staan ook alle wanden van de eerste etage. De bouw van de tweede etage gaat volgens planning. De volgende stap is het aanbrengen van de gevelbekleding, waarmee het nieuwe medisch centrum haar definitieve uiterlijk krijgt.Als alles volgens planning verloopt, is in 2020 de bouw afgerond en kan het ziekenhuis open.