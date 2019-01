Deel dit artikel:













Djammen: Harry Loco's ode aan Woodstock Harry Loco (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Eind jaren zestig werd in de Verenigde Staten misschien wel het belangrijkste festival ooit gehouden: Woodstock. Duizenden hippies en aanverwante muziekliefhebbers trokken naar het driedaagse festival en geschiedenis werd geschreven.

Geschreven door Robbert Oosting

Nog steeds wordt Woodstock in leven gehouden, ook hier in Drenthe. Harry Loco uit Vries schreef speciaal voor haar een nummer: Starchild.



Sterrenlicht

Het nummer gaat over de fonkeling in iemands ogen. Meer dan eens zag Loco dat. "Ik stond op straat te spelen en naast mij stond een zwerver en die was helemaal van de wereld. Tijdens het nummer gingen zijn oogjes heel even open en ik dacht: hij leeft nog." Later in zijn leven kwam Loco Melanie Safka tegen en zei tegen haar dat ze 'beautiful' was. "Ik keek in haar ogen en ik smolt helemaal weg", lacht Loco. Weer die fonkeling.



Maar het echte punt van bezinning kwam toen de Vriezenaar zijn eerste kleinkind mocht vasthouden, recht haar de ogen keek en weer een fonkeling zag. "Starlight, dacht ik toen. Sterrenbaby; Starchild."



Ellende in de wereld

"Wat ik wil met dit nummer is dat mensen weer gaan stralen." Want volgens hem is dat nodig. "Dat is het ding wat ik aanroeren wil bij mensen. Doe een beetje normaal, ga normaal met elkaar om, help elkaar. Eigenlijk het oude Drentse naoberschap, maar dat is ook in Drenthe een beetje aan het verdwijnen."



In augustus staat Harry Loco op het Woodstock-festival in de Verenigde Staten, op dezelfde plek waar zijn helden, vrijheidsvoorvechters en idolen vijftig jaren geleden, net al hij nu, de vrijheid bezongen.