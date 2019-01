Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wereldkampioen Glen Durrant niet naar Dutch Open Darts; wel meer deelnemers Darticoon Martin Adams doet dit jaar opnieuw mee aan de Dutch Open (foto: Maurice Vos)

DARTEN - Glen Durrant, die afgelopen weekend wereldkampioen darten werd bij de BDO, komt in het eerste weekend van februari niet naar de Dutch Open Darts in Assen. Mikuru Suzuki, de Japanse wereldkampioen bij de dames, is wel aanwezig.

Afgelopen nacht sloot de inschrijving voor het grootste dartstoernooi ter wereld. “Ik kan alvast verklappen dat we in totaal meer inschrijvingen hebben dan vorig jaar. Het gaat dus gezellig druk worden in De Bonte Wever in Assen. Daar zijn wij superblij mee”, zegt Paul Engelbertink van de organiserende Nederlandse Dartsbond. Vorig jaar deden er aan de singletoernooien bij de heren ruim 3.200 deelnemers mee en bij de dames 346.



McGeeney gaat voor nieuwe zege

Engelbertink vindt het erg jammer dat Durrant zich niet heeft ingeschreven. "Vorig jaar haalde hij de finale nog en was hij erg enthousiast over het toernooi.” In de finale verloor Durrant toen van Mark McGeeney. De regerend Dutch Open kampioen komt wel naar Assen.



Naast McGeeney zijn tal van andere wereldtoppers in Assen aanwezig. Zo zal onder meer de Duitser Michael Unterbuchner, halve finalist op het afgelopen WK, meedoen. Daarnaast zijn ook dartsgrootheden als Martin Adams, Scott Mitchell en icoon Darryl Fitton aanwezig. Bij de dames doen onder meer regerend Dutch Open kampioen Deta Hedman en topspeelsters als Lorraine Winstanley en Lisa Ashton mee.



Nederlandse top present

Ook de Nederlandse topdarters bij de BDO zullen dit jaar een nieuwe poging doen om de Dutch Open te winnen. Onder meer Richard Veenstra, Derk Telnekes en Wesley Harms hebben zich aangemeld bij de heren. Aileen de Graaf, Sharon Prins en Anca Zijlstra doen mee bij de dames.



De Dutch Open wordt van vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari gehouden in De Bonte Wever. TV Drenthe zendt de finales op zondag live uit op televisie.