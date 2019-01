Organisatie Run Forest Run schenkt 1.500 euro voor herstel Kale Duinen

Staatsbosbeheer krijgt 1.500 euro voor het onderhoud van de Kale Duinen in het Drents-Friese Wold. Het geldt wordt gegeven door de organisatie van Run Forest Run, een hardloopevenement dat afgelopen weekend door het gebied ging.

Het geld wordt gebruikt om jonge bomen uit de Kale Duinen te verwijderen. Dat is nodig zodat zeldzame vogels zoals de tapuit en de nachtzwaluw zich thuis blijven voelen in het gebied.De organisatie van Run Forest Run schenkt per evenement een deel van het inschrijfgeld aan het gebied waar het evenement wordt gehouden."We vinden dat als we de natuur gebruiken, we mensen er ook bewust van moeten maken dat natuurbeheer geld kost. We willen een soort met onze evenementen een nalatenschap achterlaten, een bijdrage leveren aan de natuur", legt organisator Winfried Bats van de Run Forest Run uit."In het verleden werd er vaak geld uitgegeven aan bedankjes en zo. Ook ging een deel van het geld naar organisaties en kwam het vaak niet terug in het gebied zelf", vervolgt Bats. "Maar wij willen graag dat het geld aan het gebied zelf wordt besteed, dan heeft de locatie er ook iets aan."Volgens Bats zijn de deelnemers van de evenementen enthousiast over de donatie. "Ze vinden het prachtig. Het geeft mensen het gevoel dat het geld goed besteed wordt."