Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Schoolklas uit Zuidlaren mag kunsten vertonen op Italiaans muziekfestival Groep 7 en 8 van basisschool De Schuthoek gaat naar Italië voor een blaasfestival (foto: RTV Drenthe)

Kinderen uit groep zeven en acht van van basisschool De Schuthoek uit Zuidlaren staan voor een groot avontuur. De leerlingen uit de zogenaamde blazersklas mogen naar Italië, waar zij meedoen aan het Europese Yamaha Blazersklas Festival.

Een blazersklas is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met muziek door middel van blaasinstrumenten. Het is een initiatief van Muziekvereniging Erica, in samenwerking met de instrumentenfabriek Yamaha. De muziekvereniging leent de instrumenten uit zodat de kinderen muziek leren maken.



"De kinderen in deze klas zijn er nu voor het derde jaar mee bezig", vertelt muziekdocent Sjoukje Strijker. "Eenmaal per week gaan zij een uur aan de slag met de instrumenten."



Samen met Europese klassen

De jonge muzikanten hebben keuze uit verschillende blaasinstrumenten: trombones, klarinetten, altsaxofoons. Hiermee reist de klas af naar Riva Del Garda in Italië. "Het festival is georganiseerd door Yamaha. Daar doen klassen uit allerlei Europese landen als Noorwegen, Duitsland en Polen aan mee. En wij zijn dus voor Nederland uitgenodigd."



Met deze klassen spelen de kinderen een aantal stukken, waaronder twee bekende Europese melodieën: het slotgedeelte van de 9de Symfonie van Beethoven en het Te Deum van Charpentier. Deze stukken staan ook wel bekend als het Europese volkslied en de tune van het Eurovisie Songfestival.



De blaasklas vertrekt op 11 april naar Italië. Op 12 en 13 april zetten ze op het festival de instrumenten aan de mond, waarna ze op 14 april weer terugkeren van dit bijzondere klassenuitje.