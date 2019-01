'In de afgelopen dertig jaar hebben we slechts zes echte Van Goghs ontdekt'

Heeft het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam een echt schilderij van Vincent van Gogh gekregen? De kans is klein.

Specialisten van het Van Gogh Museum in Amsterdam krijgen jaarlijks zo'n tweehonderd aanvragen binnen om een schilderij te onderzoeken op echtheid. "In de dertig jaar dat ik hier werk, hebben we slechts zes echte schilderijen ontdekt", zegt onderzoekers Louis van Tilborgh van het museum.Het onderzoek naar de echtheid begint met het bestuderen van een foto van het kunstwerk. Aan de hand daarvan kunnen de experts van het museum vaak al zien of het een echte Van Gogh is. "Een aantal van onze medewerkers kijkt er dan naar. Zij beslissen of we het schilderij ook in het echt willen bekijken."Na een eerste blik op het schilderij wordt bepaald of er technisch onderzoek wordt ingesteld. Van Tilborgh: "Daarvoor wordt ons team dan uitgebreid met bijvoorbeeld restauratoren. Maar dan nog steeds is het mogelijk dat het niet om een echte Van Gogh gaat. Het kan een erg moeilijk geval zijn om te controleren en dan duurt een onderzoek lang."Of het schilderij dat het Van Gogh Huis kreeg een echte is, dat kan Van Tilborgh niet zeggen. "Ik heb natuurlijk wel even naar de foto op internet gekeken. Maar over mijn gedachten praat ik alleen met de eigenaar van het schilderij. Als het Van Gogh Huis onze mening wil horen over het schilderij, dan starten we een procedure. Maar bij mijn weten is er nog geen aanvraag bij ons gedaan."