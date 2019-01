Deel dit artikel:













Noordelijke advocaten in actie tegen rechtshulpplannen minister Dekker In Amsterdam voerden advocaten vandaag actie (foto: ANP/Koen van Weel)

Drentse, Groningse en Friese advocaten voeren volgende week woensdag actie tegen de plannen voor de gefinancierde rechtsbijstand van minister Dekker (Rechtsbescherming). Daardoor wordt het volgens de advocaten voor mensen met lage inkomens moeilijker om naar de rechter te stappen.

Ook wordt de sociale advocatuur volgens de advocaten al jarenlang onderbetaald. Dat houdt in dat ze vinden dat ze een te lage vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand krijgen als ze mensen bijstaan die zelf geen advocaat kunnen betalen. Dat laatste speelt al een paar jaar en het stoort de advocaten dat de minister niet ingrijpt.



De nieuwe plannen van Dekker houden in dat straks een overheidsinstelling bepaalt wie nog een advocaat mag inschakelen voor zijn zaak. Dat is krom volgens de advocaten, omdat de meeste rechtszaken in ons land juist tégen de overheid worden gevoerd.



Gele befjes

De Orde van Advocaten Noord-Nederland heeft alle advocaten uit het Noorden opgeroepen voor een protestactie volgende week woensdagochtend voor de rechtbank in Groningen. De actie begint om 9 uur en duurt een half uur.



Het is nog niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Wel is bekend dat in ieder geval de deken van de noordelijke advocatenorde, Rob Geene, het woord voert. Als variant op de bekende gele hesjes dragen de noordelijke advocaten woensdag gele befjes op hun toga's.



Acties gisteren en vandaag

Advocaten in onder meer Den Haag, Amsterdam en Arnhem legden gisteren en vandaag al korte tijd het werk neer, omdat ze willen dat rechtshulp voor iedereen toegankelijk blijft.



"Het wordt tijd dat de minister voor Rechtsbescherming ook daadwerkelijk aan rechtsbescherming doet'', aldus een woordvoerder van het kantoor van topadvocaat Gerard Spong.