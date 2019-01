Deel dit artikel:













Verdachten drugslab 1e Exloërmond blijven vastzitten Het drugslab bevond zich in een loods achter een woonboerderij (foto: Van Oost Media)

Twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het produceren van amfetamine in een schuur in 1e Exloërmond blijven langer vastzitten. Dat bepaalde de rechter vandaag in een pro-formazitting.





De officier van justitie verdenkt de 51-jarige eigenaar van de woonboerderij ervan dat hij de schuur verhuurde voor het fabriceren van harddrugs en dat hij hieraan meewerkte.



Lees ook: Mannen opgepakt bij drugslab 1e Exloërmond​

Onder druk gezet

Volgens de advocaat van de verdachte wist de man niet wat er in de schuur werd gefabriceerd. Sterker nog, hij werd onder druk gezet, zei de raadsman. Door wie, dat heeft de verdachte tot nu toe niet willen zeggen.



De officier van justitie betwijfelt dit. "De verdachte wist best dat het niet om een ruimte zou gaan waarin geklaverjast zou worden. Hij kwam er binnen en kon het ook ruiken.”



Eigenaar drugslab

Een 64-jarige man uit Delft wordt ervan verdacht eigenaar te zijn van het drugslab. Ook zou hij chemicaliën hebben vervoerd. Dat deed hij terwijl hij nog in zijn proeftijd zat.



De man ontkent betrokkenheid bij de zaak. Hij zegt dat hij met hulp van de reclassering bezig was met het opzetten van zijn eigen bedrijf.



Gevaar op herhaling

De rechter zag geen reden de voorlopige hechtenis van beide mannen op te heffen: de ernstige bezwaren staan nog steeds overeind. Volgens haar is er bovendien een te grote kans dat de mannen weer de fout ingaan.



