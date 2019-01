Wildlands installeert Kinderraad van Advies: 'Mooie club'

Ze zijn officieel geïnstalleerd vanmiddag: de tien kinderen die de Kinderraad van Advies vormen van dierenpark Wildlands Adventure Zoo in Emmen.

De kinderen zijn tussen 7 en 14 jaar oud en komen vier keer per jaar bij elkaar om te brainstormen en Wildlands van ideeën te voorzien. Twintig kinderen waren uitgenodigd op sollicitatiegesprek, uiteindelijk is de helft daarvan afgewezen."Dat was wel moeilijk", erkent interim-directeur Erik van Engelen. "Alle kinderen hadden goede ideeën en het is ook moeilijk om kinderen te vertellen dat ze het niet geworden zijn. Maar het is een mooie club en ik hoop dat de kinderen zich niet laten belemmeren door grenzen in hun ideeën. Ook hoor ik dat sommige kinderen al vijftig keer in het park zijn geweest, dus we willen ze ook graag wat teruggeven."Een plan dat steeds vaker naar voren kwam bij de sollicitaties is de komst van roggen. "Dat zijn we nu serieus aan het bekijken", aldus Van Engelen."Ik was zo blij toen ik te horen kreeg dat ik in de Kinderraad zat", zegt de 11-jarige Yoran Gerth. "Ik hoop dat we mooie plannen gaan maken met elkaar. En een aantal van deze kinderen ken ik al!"De 14-jarige Harmen Dreesman is de oudste van het stel, samen met Réyonn Brinkman. "Kleine kinderen hebben vaak echt heel erg grote ideeën", zegt de blije Dreesman. "Ik denk dat ik meer op de details zit en in bijvoorbeeld kleine aanpassingen in de thematisering. Het is aan ons om het te bedenken en de volwassen moeten maar berekenen of het mogelijk is."De kinderen hebben bijvoorbeeld visitekaartjes gekregen en een pet met hun naam erop, zodat ze zichtbaar zijn als kinderraadslid. De eerstvolgende keer dat de kinderraad samenkomt is tijdens de prèmiere van de film 'De Brugklas', deels gefilmd in Wildlands, in het Atlas Theater op 6 februari.