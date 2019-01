Militairen uit Havelte na half jaar terug op Nederlandse bodem

Ook in de aankomsthal is het druk met vrienden en familie (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop)

Na een half jaar uitzending in Litouwen zijn 117 Nederlandse militairen, van wie velen van de Johannes Post Kazerne in Havelte, teruggekeerd op Nederlandse bodem. Vanmiddag landden ze op Groningen Airport Eelde, waar zij werden ontvangen door vrienden en familie.

Vrijdag volgen nog eens honderd militairen.De soldaten maakten onderdeel uit van de Enhanced Forward Precense. Met hun aanwezigheid moeten ze de Litouwse inwoners geruststellen vanwege Russische dreiging. Het land is sinds 20 jaar een zelfstandige democratie en wil dat graag zo houden. De besloot NAVO in 2016 tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens.Samen met 18 andere landen levert de Koninklijke Landmacht een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen.Rusland intimideert NAVO landen steeds vaker met militaire acties. Denk aan cyberaanvallen en nepnieuws, maar ook zichtbare acties zoals militaire luchtprovocaties of met landmachtoefeningen op de grond. Vorig jaar hielden Wit- Rusland en Rusland de oefening ‘Zapad’ (West) aan de grens met Litouwen. Hier werd met meer dan 100.000 militairen geoefend op een snelle inval in de drie Baltische staten en het bombarderen van doelen in Zweden en West-Europa.