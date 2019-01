Inwoners Coevorden willen meer reuring in hun binnenstad

Meer water, meer boten, meer reuring. Tientallen inwoners van Coevorden kwamen vanmiddag naar het gemeentehuis om te brainstormen over de toekomstige inrichting van de binnenstad. Ideeën genoeg, zo bleek.

En daar draaide het precies om. “Hoe wilder de ideeën, hoe liever”, zo hield procesleider Jan Kleine de tientallen inwoners voor. Het gemeentebestuur wil dat er nog deze zomer een concreet plan ligt om het gebied rond de haven en de markt aantrekkelijker te maken.Een eerste voorzet werd al gegeven toen de gemeente vorig jaar een enquête uitschreef. Daar kwam uit dat veel Coevordenaren de historie van de vestingstad meer terug willen zien en dat er weer meer water moet komen.Ook bij de bijeenkomst van vandaag valt dat te beluisteren. “Een grotere haven, met meer plezierjachten. Dat zorgt voor reuring en gezelligheid”, zegt een man, die aan één van de zeven tafels mee doet aan de brainstorm.Een andere man vindt dat Coevorden het Las Vegas van Drenthe moet worden. “Ik bedoel niet zo zeer het gokken, maar er moet meer komen voor de actieve 50 plusser. Denk aan specifieke cafés, muziek die ze aanspreekt. Volgens mij is dat een interessante doelgroep.”De vele auto’s die nu dagelijks op de markt geparkeerd staan doen afbreuk aan de uitstraling en beleving van de binnenstad, zo valt vaak te horen. Plannen voor een parkeergarage waren er meerdere keren, maar hoge kosten en de archeologische waarde van het gebied voorkwamen keer op keer de aanleg. “Parkeerruimte is er genoeg, ook zonder de markt”, denkt een man.Een ander zegt: “Je kunt ook prima aan de rand van de stad parkeren. En laat dan een watertaxi naar de binnenstad varen.”Wethouder Jan Zwiers is zichtbaar blij met de inbreng. “De betrokkenheid is groot en dat vind ik mooi om te zien.” De financiering van de plannen is volgens hem nu nog geen issue. “Als je nu al over geld praat, dan druk je de creativiteit juist de kop in. We gaan eerst mooie plannen maken en de rest komt later."