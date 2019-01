Door wolf gedupeerde schapenboeren wachten nog steeds op vergoeding

Het duurt te lang voor de schade die door wolven veroorzaakt is wordt afgehandeld. Dat vinden verschillende provincies in het land.

Schapenhouders die afgelopen oktober mogelijke aanvallen van wolven meldden, hebben nog steeds geen uitkomst gekregen, meldt de NOS . Daarnaast hebben sommige boeren die in de zomer van vorig jaar schapen verloren door wolven, nog geen vergoeding ontvangen. Dat terwijl er voor het onderzoek en de eventuele uitbetaling van een vergoeding een termijn van maximaal tien weken staat.De schadeclaims worden behandeld door Bij12, een organisatie die provincies ondersteunt bij de uitvoering van natuurbeleid. De instelling erkent de problemen. "De hoeveelheid meldingen heeft veel capaciteit van ons gevraagd. Bovendien is het onderzoek naar de wolf een relatief nieuw proces", zegt een woordvoerder tegen RTV Oost De organisatie heeft inmiddels extra mensen ingezet en heeft provincies beloofd dat alle nieuwe meldingen binnen de gestelde termijn worden afgehandeld.Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw wolvenplan. Dat is nodig omdat de wolf zich definitief in ons land lijkt te vestigen. Alle provincies hebben meegeschreven aan het plan. Waarschijnlijk wordt het nieuwe wolvenplan nog deze maand vastgesteld.