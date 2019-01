Plan woonzorgcentrum bij Vluchtheuvel in Norg is eindelijk stap dichterbij

Al jarenlang is het braakliggende terrein van het voormalige pretpark De Vluchtheuvel een doorn in het oog van de bewoners van Norg.

Tot hun grote opluchting sprak de raad van de gemeente Noordenveld gisteravond 'eindelijk' over herontwikkeling van het terrein.Op het stuk grond moet een woonzorgvoorziening komen. Zo is het plan onder meer om een zorghotel te bouwen met zo'n 120 kamers. Daarnaast komen er twee kleinschalige woonhuizen voor ouderen met dementie en voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.Vrijwel alle raadsleden gebruiken in hun eerste reactie het woord 'blij'. CDA'er Harm Holman: "Heel veel mensen in Norg zijn opgelucht dat na vele jaren leegstand en verpaupering er wat gaat gebeuren." En ook Hendrik Smeenge (Gemeentebelangen) zegt dat dit plan door de hele samenleving in Norg wordt gedragen.De direct omwonenden van het stuk grond delen dit gevoel. Maar, zeggen zij: "Waarom moet het woonzorgcentrum zo dicht bij onze huizen komen?" Het gaat om vier recreatiewoningen die tegen de rand van het braakliggende stuk grond staan.Als de huizen een woonfunctie hadden, moest de zorgvoorziening op een afstand van dertig meter van de huizen worden gebouwd. "Nu is dat maar tien meter en dat betreuren wij", zegt Jaap Jan Bruinsma tijdens de gemeenteraad.Zijn schoonouders hebben een recreatiewoning aan de rand van het terrein. "Het stuk grond is vijf hectare groot. Er is dus voldoende ruimte. Maar toch is het mogelijk dat het gebouw met een hoogte van twaalf meter op tien meter afstand van de recreatiewoningen komt te staan. Dat moet toch anders kunnen?" Zo verwoordt hij de mening van de verschillende bewoners.De raad vindt dat de bewoners een sterk punt maken en geven wethouder Henk Kosters verschillende andere mogelijkheden. Zo valt het woord 'bufferzone', moet het gebouw minder hoog worden en wordt toch nog genoemd dat het centrum op een afstand van dertig meter van de woningen moet komen.Wethouder Kosters stelt voor om het gebouw aan de kant van de woningen minder hoog te laten zijn. Of dit voor de raad voldoende is, moet blijken op 6 februari.