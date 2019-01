NAM wil waterzuiveringsbedrijf bij Schoonebeek

De NAM wil bij Schoonebeek een stuk grond beschikbaar stellen aan een bedrijf dat onderzoek doet naar waterzuiveringstechnieken. Dat bedrijf zou het afvalwater dat van de oliewinning afkomstig is, moeten zuiveren.

Twee jaar geleden was er veel reuring rond het afvalwater van de NAM. Dat wordt geïnjecteerd in lege gasvelden in Twente."Destijds hebben we al met enkele bedrijven gekeken naar de mogelijkheden om het afvalwater te zuiveren", vertelt woordvoerder Kirsten Smit van de NAM."Toen was dit nog niet mogelijk om dit op een milieuvriendelijke manier te doen. We zijn nu enkele jaren verder en misschien zijn er ontwikkelingen die ons kunnen helpen. Daarvoor willen wij een locatie beschikbaar stellen."