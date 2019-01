WMD mag getuigen horen over miljoenendebacle

De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) mag oud-bestuurders horen over het miljoenendebacle rond projecten in Indonesië.

Dat heeft de rechter in Assen besloten. Oud-directeur Karst Hoogsteen en de WMD stonden tegenover elkaar, omdat Hoogsteen die getuigenverhoren wilde voorkomen.Volgens de rechtbank voldoet de WMD aan alle wettelijke eisen en is er voldoende aanleiding om getuigen te horen. In elk geval oud-directeur Hoogsteen wordt gehoord. De WMD moet binnen twee weken doorgeven welke getuigen ze nog meer wil horen. De verhoren zijn in het rechtbankgebouw in Assen.Voormalig directeur Kast Hoogsteen wordt verantwoordelijk gehouden voor een grote financiële strop bij de WMD. Hij mocht tot 3,5 miljoen euro investeren in projecten in Indonesië. Uiteindelijk bleek hij 17,5 miljoen euro uit te hebben gegeven.De projecten, die startten rond 2005, liepen uit op een mislukking en 13 miljoen euro moest worden afgeboekt. De WMD wil weten waardoor het destijds zo mis kon gaan. Met het horen van getuigen moet er meer duidelijkheid komen.