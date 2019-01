Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Boot en bestelbus gaan in vlammen op Van de boot bleef het casco over (foto: De Vries Media) De bestelbus raakte zwaar beschadigd (foto: De Vries Media)

Aan de Vaart Zuidzijde in Nieuw-Amsterdam is afgelopen nacht een plezierjacht in vlammen opgegaan.

De brandweer kreeg om half vier een melding en wist de brand snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat de boot uitbrandde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



Een half uur later werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan het Kruiwerk in Klazienaveen voor een brand in een bestelbus. De bestelbus raakte zwaar beschadigd. Brandstichting wordt niet uitgesloten.