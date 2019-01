Hagel, regen en natte sneeuw: pas op voor gladheid!

Wie later vandaag de weg opgaat, moet rekening houden met gladheid.

Volgens weerman John Havinga wordt het in de loop van de middag kouder. De temperatuur zakt naar iets boven het vriespunt. "Daarbij krijgen we af en toe te maken met winterse buien, met een mix van hagel, regen en natte sneeuw."Vanavond en vannacht zakt de temperatuur verder. Het KNMI geeft vanaf 20.00 uur vanavond code geel af vanwege de gladheid. Die waarschuwing geldt tot en met 8.00 uur de volgende ochtend."Vannacht krijgen we op grote schaal te maken met lichte vorst, waarbij de temperatuur op -2 graden komt te staan", verwacht weerman Havinga. Ook hij waarschuwt voor een glibberige boel op de weg. "De wegen zijn nat door de buien. Met de vorst krijg je een situatie waarbij je moet oppassen voor bevriezing van natte weggedeelten."De komende tijd wordt het wat kouder. Dit weekend verwacht Havinga overdag temperaturen van net boven het vriespunt. In de nachten kan de temperatuur dalen tot zo'n -6 graden.