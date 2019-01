WW-uitkeringen in Drenthe met een kwart gedaald in 2018

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in 2018 gedaald met 25,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

De daling was in alle sectoren, maar vooral in de industrie, uitzendbranche en zorg nam het aantal uitkeringen af. Door de aanhoudende economische groei vinden ook 50-plussers vaker werk.In Drenthe ontvingen eind vorig jaar 8.272 mensen een WW-uitkering, dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Eind 2017 waren dat er nog 11.081.In de gemeente Emmen daalde het aantal WW-uitkeringen het sterkst, met 29,7 procent. In die gemeente wonen ook de meeste mensen die een WW-uitkering ontvangen: 2.024. Dat is 3,9 procent van de beroepsbevolking.Kijk op het kaartje hieronder hoe het met de WW-uitkeringen in jouw gemeente is gesteld.