Drenthe Toen #20: Een wreed dorpsgebruik, en de criminele geschiedenis van onze voorouders

In het Drents Archief kun je binnenkort nog beter de geschiedenis van je voorouders opzoeken. In een nieuwe index zijn meer dan 34.000 namen opgenomen van mensen die kleine vergrijpen pleegden tussen 1838 en 1888.

Daarnaast besteden we in deze aflevering aandacht aan de renovatie en de geschiedenis van het huis Oldengaerde en vertelt Jans Tabak over een wreed dorpsgebruik van vroeger waarbij de (on)vruchtbaarheid van meisjes centraal stond. Dat en meer in aflevering 20 van Drenthe Toen.- Het Drents Archief organiseert zaterdag 26 januari de dag van de Drentse familiegeschiedenis met dit jaar 'Misdaad en Straf' als thema. Op die dag wordt ook een index gepubliceerd met daarin kleine vergrijpen en straffen van mensen tussen 1838 en 1888. In de index zitten meer dan 34.000 namen. Joke Wolff van het Drents Archief vertelt.De huid van de paling werd gebruikt om riempjes van te maken voor dorsvlegels en op hun vet liet men lampjes branden. Om palingen te vangen werden 'aalstallen' gebouwd. Henk Luning dook in de geschiedenis van de paling.Ook in Old Neis gaat het over dieren. Aaldert slaat de krant van 27 januari 1890 open en leest een artikel over de wolf in onze provincie.De geschiedenis herhaalt zich als het over het personeelstekort in de bouw gaat. Er is een schrijnend tekort aan bouwvakkers en dat was in 1971 ook al zo. Wij visten een reportage uit het RONO-archief.De afgelopen maanden hadden we in Drenthe Toen veel aandacht voor 'verdwenen huizen van stand'. Het huis Oldengaerde is er nog en wordt gerenoveerd. Frank van der Velden is te gast in de studio om te vertellen over Oldengaerde en de restauratie van het huis.Het is tachtig jaar geleden dat het vluchtelingenkamp Westerbork werd gebouwd. In eerste instantie werden Joodse vluchtelingen opgevangen in het kamp. Later werd het een zogenoemd 'Durchangslager'. Op 15 en 16 juni wordt dit jaar de Nacht van de Vluchteling georganiseerd, met een bijzondere rol voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork.Als een langdurige verkering verbroken werd en de relatie van de man daarna een zwangerschap opleverde, kreeg het achtergebleven meisje 'het zoorholt'. Een wreed dorpsgebruik, want het was een teken dat het meisje onvruchtbaar was. Jans Tabak vertelt.In Drenthe Toen is elke week ook plaats voor een gastcollege van professor Peter Hoppenbrouwer. De hoogleraar vertelt deze keer over het zogeheten 'buurrocht'.Zoals elke week sluiten we deze aflevering af met een verhaal van Wiebe Kruijer uit zijn jeugd.Henk Luning -Frank van der Velden -Tineke Ceelen -Jans Tabak -Peter Hoppenbrouwer -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.