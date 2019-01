Deel dit artikel:













Hondenangst of roltrapfobie: nieuwe poli helpt kinderen van angsten af Kinderen kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor (foto: pixabay.com)

Niet op de roltrap durven, een spinnenfobie of angst voor clowns. Veel kinderen zijn wel ergens bang voor.

In navolging van Groningen en Friesland, heeft ook Drenthe nu een Durfpoli. In deze poli in Smilde worden kinderen van hun angsten afgeholpen. Rachel de Jong is de projectleider en beantwoordt zes vragen over het initiatief.



Waar zijn kinderen vaak bang voor?

Ze zijn bang voor honden of voor spinnen en andere kriebelbeestjes. Dan kun je ook denken aan insecten, zoals wespen of bijen. Dat zijn echt de meest voorkomende angsten. De kinderen die hier komen zijn tussen de 8 en 18 jaar oud.



Hoe helpen jullie de kinderen?

Op de Durfpoli proberen we de kinderen te helpen door ze een kort traject aan te bieden. We gaan de kinderen blootstellen aan hetgeen waar ze bang voor zijn. Als je bang bent voor honden, word je stapsgewijs blootgesteld aan die hond. En je leert of datgene waar je bang voor bent, ook echt gebeurt. Door te oefenen met die honden zien we dat de kinderen nieuwe informatie opdoen en dan neemt de angst af.



En dat werkt?

Dit is een behandeling in het kader van wetenschappelijk onderzoek, waarbij we proberen na te gaan hoe we de kinderen het best kunnen helpen. We weten al wel dat de behandeling werkt, maar we willen die nog verbeteren.



Wat gebeurt er als je niets aan de angsten doet?

Soms gaan ze vanzelf over. Soms ook niet en dan kunnen kinderen andere angsten ontwikkelen. Of ze krijgen andere problemen, zoals een sombere stemming of problemen op school We willen de angsten daarom op jonge leeftijd aanpakken, om andere problematiek te voorkomen.



Zijn meisjes banger dan jongens?

Dat klopt wel. We denken dat het komt omdat enerzijds ouders anders met hun dochter omgaan dan met hun zoon. Ze zijn vaak wat voorzichtiger met hun dochter. Anderzijds zijn meisjes misschien vaak wat meer naar binnen gericht. Dus als ze spanningen ervaren, worden ze er wat angstiger en somberder van. Jongens uiten angst vaak op een andere manier, misschien in de vorm van aandachts-, concentratie-, of gedragsproblemen.



Waarom zit de Durfpoli in Smilde?

Het is een samenwerking van de Rijksuniversiteit Groningen en Accare. En Accare had nog een plekje in Smilde. Maar we zijn er voor de kinderen in de hele provincie. Dus ook als je bijvoorbeeld in Emmen woont, kun je in Smilde terecht. Het is de bedoeling dat er nog meer Durfpoli's komen.