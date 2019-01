Deel dit artikel:













'Tegenwoordig overhandig ik zestien pakjes roomboter' Het Schultehuis in Dwingeloo (foto: Michiel Masselink)

Het is een pand met historie: het Schultehuis aan de Brink in Dwingeloo. Het stamt uit 1675.

En het is een pand met een bijzondere traditie op 17 januari, weet Michiel Masselink die er tegenwoordig met zijn gezin woont.



"We hebben het huis 15 jaar geleden gekocht en het is een bijzonder pand. De Schulte was vroeger zo'n beetje de belangrijkste man van het dorp: hij was rechter en hoofd van de politie. De notabelen van het dorp kwamen hier. Het Schultehuis was het centrum van het dorp."



Pacht

Toen de Masselinks het huis kochten, bleek bij de notaris er ook een bijzondere regeling bij te horen. "Bij het huis hoort de boterpacht. We moeten elk jaar acht pond boter betalen als pacht aan het Sint Antoniusgilde. De boterpacht is driehonderd jaar geleden bedacht door een van de notabelen uit het dorp. Elk jaar op 17 januari moest die gebracht worden naar het gilde en dan werd het verdeeld onder de armlastigen."



Roomboter

Het gilde bestaat nog steeds. En de boterpacht ook. "Vandaag komen ze weer bij elkaar", zegt Masselink. "Ik krijg een handgeschreven kaart en dan word ik geacht op een bepaald tijdstip te verschijnen. En als je dan binnenkomt, zitten er twaalf mannen en mag je de pacht overdragen. Het gaat heel officieel. Je doet het omdat het traditie is, en de boter komt weer goed terecht. Vroeger was de boter in één klomp, tegenwoordig overhandig ik zestien pakjes roomboter."