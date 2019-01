Noordelijke waterstofondernemers op het plein voor de Tweede Kamer

Noordelijke ondernemers tonen vandaag de mogelijkheden van waterstof in Den Haag. In de Kamer is een overleg over duurzaam vervoer.

Het gaat om bedrijven als Resato uit Assen en Holthausen uit Hoogezand. Maar ook QBuzz is er en staan verschillende voertuigen die rijden op waterstof.Noord-Nederland focust zich op waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen als olie en gas. Het bedrijf Resato in Assen kan zorgen voor het opbouwen van druk om van waterstof gas te maken. Het bedrijf Holthausen uit Hoogezand bouwt onder andere auto's om, zodat ze op waterstof kunnen rijden.Noord-Nederland wil graag voorop lopen in deze techniek. Het Noorden vraagt het Rijk om te investeren in een landelijk dekkend netwerk van tankstations, zodat je door Nederland kan rijden op waterstof. Daar is nu geen sprake van. Daarnaast vraagt het Noorden om Drenthe, Groningen en Friesland ruimte te geven om te experimenteren.In Drenthe en Groningen worden verschillende experimenten gehouden. QBuzz doet bijvoorbeeld een proef met waterstofbussen. Vanaf 2020 willen ze 22 van deze bussen in gebruik hebben. In Drenthe zijn Resato en Green Planet bezig om te kijken of het mogelijk is om combinaties te maken tussen waterstof, het snelladen van auto's en vrachtauto's.Staatssecretaris Stientje van Veldhoven neemt straks een kijkje bij de presentatie op het Plein in Den Haag.