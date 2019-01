Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Basisschool in Erm heeft te weinig leerlingen en sluit de deuren De Piramide in Sleen sluit de deuren (foto: Google Streetview)

Basisschool De Piramide in Erm sluit aan het einde van dit schooljaar de deuren. Door een tekort aan leerlingen kan de school niet langer openblijven.

Onderwijsstichting Arcade, waar de Piramide onder valt, wil dat de school samengaat met De Akker in Sleen.



In oktober afgelopen jaar zaten er nog 28 leerlingen op De Piramide. Het aantal kinderen op de school daalt zo hard, dat de school verwacht voor het einde van het schooljaar al onder de opheffingsnorm te komen. In dunbevolkte gebieden geldt een norm van minimaal 23 leerlingen.



Weinig aanwas

"Er is wettelijk bepaald dat er sinds april 2018 geen huursubsidie meer kan worden aangevraagd voor vakantiewoningen. Dat treft de school, omdat zij altijd veel leerlingen hadden, die op het Ermerstrand woonden", aldus de gemeente. "Daarnaast komen er weinig jonge gezinnen in Erm wonen en zijn er geen nieuwbouwplannen in dit dorp. De school heeft nu al geen onderbouw meer en het leerlingenaantal zal dus alleen maar afnemen."



Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief gestuurd aan de raad en stelt daarin voor om in te stemmen met opheffing van De Piramide. Op 1 augustus 2019 moet de school dan voorgoed verleden tijd zijn. Het leegstaande schoolgebouw komt in beheer van de gemeente.