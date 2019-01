Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lefier gaat volgende maand ook de Drentse balkons inspecteren De balkons aan de Westindischekade in Groningen (foto: Dejan Boelhouwer/RTV Noord)

Woningcorporatie Lefier gaat ook balkons in de gemeente Borger-Odoorn en Emmen controleren.

Geschreven door Janet Oortwijn

Aanleiding om de zogeheten uitkragende balkons van de woningen in Drenthe te onderzoeken, is een balkon aan de Westindischekade in Groningen dat vorig jaar juli afgebroken is. Daarbij vielen geen gewonden.



Zout en roest

Tijdens de bouw van de balkons is zout gebruikt, dat het betonijzer heeft aangetast. Dat is gaan roesten, waardoor het balkon in Groningen naar beneden is gevallen.



Alle balkons van de drie flats aan de Westindischekade in de stad Groningen worden vanaf begin februari versterkt. In oktober vorig jaar maakte Lefier bekend honderden andere, soortgelijke balkons te gaan onderzoeken.



Inspectie

Omdat Lefier ook woningen met vergelijkbare balkons in Drenthe heeft, wordt medio februari begonnen met de inspectie daarvan, zegt woordvoerder Marleen Piek van Lefier.



De corporatie wil niet zeggen om hoeveel balkons dat gaat en op welke plekken in de beide gemeenten dat gaat gebeuren, omdat de huurders nog geïnformeerd moeten worden. "We maken nu een inventarisatie."



Voor zomer klaar

"We willen van dergelijke plekken in beeld hebben wat daar de stand van zaken van de balkons is", vervolgt Piek. "Mocht er aanleiding zijn voor vervolgonderzoek, dan kunnen we dat gelijk doen en schakelen."



Tijdens de inspectie hoeven de bewoners niet thuis te zijn. "Het gebeurt van buitenaf. Per complex wordt er tien procent onderzocht, wel van verschillende verdiepingen. Dat geeft volgens ons een representatief beeld."



Voor de zomer moet de inspectie afgerond zijn.