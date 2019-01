Droogte laat eeuwenoude boerderijen in Ruinerwold verzakken

De droogte van afgelopen zomer laat ook zijn sporen na in Ruinerwold. De eeuwenoude boerderijen langs de Dokter Larijweg zijn op veen gebouwd en dat klonk aardig in door de lange, droge periode.

"Vooral bij de boerderij Pol Stee zijn wel wat problemen ontstaan. Zo is er bijvoorbeeld een kozijn verzakt", zegt een woordvoerder van Het Drentse Landschap.Maar de verzakkingen brengen soms ook nieuwe zaken aan het licht. Zo werd in de boerderij een stuk vloer met oude tegels ontdekt, die jarenlang verborgen was geweest. En met de schade valt het volgens Het Drentse Landschap wel mee. Een aannemer zorgt ervoor dat de problemen worden opgelost.Veen klinkt overigens altijd in, dus door de jaren heen waren de huizen aan de Dokter Larijweg sowieso al wat verzakt. Die verzakkingen worden steeds aangepakt. Daardoor lijken de boerderijen nu zelfs bijna een beetje scheef gebouwd te zijn.