Extra maatregelen tegen overlast 'veiligelanders' in Hoogeveen Winkelcentrum De Weide in Hoogeveen (foto: Google Streetview)

In Hoogeveen worden extra maatregelen genomen tegen overlast van asielzoekers.

In winkelcentrum De Weide hebben ondernemers en klanten al langer last van asielzoekers die zich vervelend en intimiderend gedragen. Het gaat hier vaak om asielzoekers uit veilige landen in Noord-Afrika uit de Extra Begeleiding en Toezicht Locatie (EBTL).



Vorige maand werden al twee beveiligers en extra cameratoezicht ingezet. Nu zijn er meer maatregelen genomen na een gesprek tussen burgemeester Karel Loohuis en staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid.



Cipiers

"De staatssecretaris heeft in dat gesprek de problemen erkend", aldus burgemeester Loohuis. "Wat er nu gaat gebeuren is dat er intern extra begeleiding en toezicht gaat komen. Door mensen die een achtergrond hebben in het gevangeniswezen, cipiers zeg maar. Die zijn gewend om niet alleen te praten, maar ook mensen wat steviger aan te pakken als dat nodig is."



Snelrecht

Een andere maatregel die volgens Loohuis wordt ingevoerd is snelrecht. "Dat betekent dat als deze mensen een strafrechtelijke overtreding begaan - bijvoorbeeld bedreiging of winkeldiefstal - ze niet na drie of vier maanden voor de rechter komen, maar veel sneller. Dan heb je het over dagen."



"Ook werkt staatssecretaris Harbers aan een nieuw juridisch instrument om deze groep wat meer in bedwang te kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om ze sneller te straffen en sneller uit te zetten om hun gedrag te bestraffen. Maar het duurt nog wel een paar maanden voordat dat zover is."



"En natuurlijk blijft het normale toezicht wat er al was, net als de extra beveiliging in het winkelcentrum", aldus Loohuis.