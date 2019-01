Quiz: ben jij een schedelspecialist?

Jan Wermink uit Oosterwolde verzamelt al sinds zijn jeugd schedels. Sinds kort geeft hij als 'schedelspecialist' lezingen en workshops over zijn fascinatie voor schedels.

"Ik ben ooit begonnen op mijn negende en ze hebben een soort fascinatie teweeg gebracht."Wermink wil met zijn lezingen een paar dingen meegeven. Bijvoorbeeld dat je voorzichtig moet zijn met enge dieren, want er kunnen 'enge' bacteriën in zitten. Verder moet je wetten en regels in de gaten houden, want veel dieren zijn beschermd. En voorkom stroperij."Zorg dat als je schedels spaart, dat je ze vindt en koop ze niet. Dan werk je handel in de hand en worden dieren gestroopt en geschoten voor het geld."Weet jij net zoveel van schedels als Jan Wermink? Speciaal voor ROEG! heeft de 'schedelspecialist' een aantal foto's gemaakt, die je terugvindt in deze quiz. Hoeveel heb jij er goed?