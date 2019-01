Actium stut 'risico' balkons, wat doen andere Drentse woningcorporaties?

Wooncorporatie Actium heeft bij vijf wooncomplexen balkons laten stutten, omdat ze mogelijk gevaarlijk waren.

Ook andere wooncorporaties in Drenthe hebben hun balkons gecontroleerd. Dat blijkt uit rondvraag door RTV Drenthe.Aanleiding om de zogeheten uitkragende balkons van de woningen in Drenthe te onderzoeken, is een balkon aan de Westindischekade in Groningen dat vorig jaar juli afgebroken is. Daarbij vielen geen gewonden. Tijdens de bouw van de balkons is zout gebruikt, dat het betonijzer heeft aangetast. Dat is gaan roesten, waardoor het balkon in Groningen naar beneden is gevallen.Woningcorporatie Lefier kondigde vandaag aan soortgelijke balkons in de gemeente Borger-Odoorn en Emmen te gaan controleren.Wooncorporatie Actium heeft dus inmiddels een aantal balkons gestut na onderzoek.Woningcorporatie Domesta, actief in Zuidoost-Drenthe, heeft tien flatgebouwen met deze 'risico' balkons. "Deze zijn in 2017 onderzocht en daaruit is gekomen dat de balkons nog 30 jaar of langer veilig mee kunnen", laat een woordvoerder weten.Woonconcept heeft 1085 appartementen met balkons uit de periode 1950 tot 1975. Deze zijn gecontroleerd volgens een woordvoerder: "Alle balkons waar het probleem zou kunnen ontstaan zijn onderworpen aan een inspectie. Deze voldoen allemaal aan de veiligheidseisen".