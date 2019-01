Deel dit artikel:













Rechter tikt gemeente Tynaarlo op de vingers over supermarkt Er is al jaren gedoe over een tijdelijke supermarkt in Zuidlaren (foto: RTV Drenthe) De Albert Heijn aan de Stationsweg in Zuidlaren (Foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe) Hier wil de Albert Heijn een tijdelijke supermarkt bouwen (Foto: Edwin van Stenis / RTV Drenthe)

Mag Hans Hendrikse een tijdelijke supermarkt bouwen op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve of niet? De gemeente Tynaarlo en de Albert Heijn komen er samen niet uit en dus werd de zaak vandaag aan de rechter voorgelegd.

Geschreven door Marjolein Knol

De rechter was duidelijk: de gemeente Tynaarlo handelde niet bepaald elegant.



Hoe zit het ook alweer?

Hendrikse en de gemeente liggen al jaren in de clinch over de komst van een supermarkt naar het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in het dorp. In Zuidlaren is al lange tijd onduidelijkheid over de invulling van dat braakliggende stuk grond.



Hendrikse wil daar een tijdelijke supermarkt bouwen, omdat zijn huidige supermarkt te klein is. Tynaarlo ging daarin mee en verstrekte vier jaar geleden een vergunning. Ondertussen staat er nog altijd geen tijdelijke supermarkt en blijven de plannen voor het terrein veranderen.



Verschillende plannen

Zo is een afspraak gemaakt met twee extra supermarkten die zich op het terrein willen vestigen, maar tekende de gemeente die overeenkomst niet. Nu wordt alles weer anders met een zogeheten participatieplan, waar de inwoners van Zuidlaren worden meegenomen met de planvorming over het centrum.



"En al die jaren zit Hendrikse met zijn supermarkt aan de Stationsweg, waar hij niet kan uitbreiden of verbouwen en de parkeerplaats te klein is", aldus rechter De Vroome. "Daar gaat de gemeente wel heel gemakkelijk aan voorbij."



Gemeente is aan zet

Hij verwijst onder andere naar een motie die de gemeenteraad aannam. Daarin staat dat de wethouder moet proberen via een mediator eruit te komen met de supermarkteigenaar. Die motie legde het college naast zich neer.



"Er mag verwacht worden dat de gemeente nu een stap zet en serieus het gesprek aangaat met de supermarkt", zo sprak de rechter tegen het eind van de zitting. Daar staat de supermarkteigenaar positief tegenover. De gemeente Tynaarlo moet dit voorstel nog overleggen en komt er morgen op terug.



Mocht de gemeente niet met de supermarkt om tafel willen, dan doet de rechter over drie weken uitspraak.