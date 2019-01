Deel dit artikel:













Pluimveehouder uit Hooghalen gaat paddenstoelen kweken met zijn kippen Kees Sijbenga in zijn hooischuur (foto: RTV Drenthe)

Biologische pluimveehouder Kees Sijbenga uit Hooghalen gaat met zijn kippen op stro paddenstoelen kweken. Hij is de eerste boer in Nederland die dat op grote schaal gaat doen met de Stropharia paddenstoel.

Geschreven door Josien Feitsma

Twee jaar geleden kwam Sijbenga bij de biobeurs in Zwolle op het idee van het kweken van de Stropharia paddenstoel. Ondanks dat hij zich al langer interesseerde voor paddenstoelen, kreeg hij het tot nu toe nooit voor elkaar de kweek ervan op te zetten. “Ik vond champignons altijd te grootschalig en de marges waren te klein. Bij de shiitake paddenstoel was het lastig te achterhalen hoe je ze precies moest verbouwen en dat werd erg ingewikkeld op stammetjes met hout. Stropharia groeit op biologische stro en heeft hele goede eigenschappen, een goede smaak en dat lijkt heel goed te gaan,” licht Sijbenga toe.



Subsidie

Met de helpende hand van de SNN - de Noordelijke Provincies en een Europees plattelandsontwikkelingsprogramma - slaagt Sijbenga erin zijn project op touw te zetten. Sijbenga ontvangt ruim 1,5 ton voor het project, maar het is nog wel een experiment zegt expert Niek de Ligt van Delphy: “Hij is echt een pionier, het is echt een heel nieuw project. Deze paddenstoel is in Nederland op deze schaal eigenlijk nog nooit geteeld. Daarom is het ook echt een interessant experiment.”



Hoe wordt de paddenstoel gekweekt?

Het werkt als volgt: in een berg stro moet de Stropharia paddenstoel gaan groeien. De paddenstoelen worden vervolgens geoogst en de restanten worden opgegeten door de kippen. Als de kip daar klaar mee is, dan gaat het overige stro de mestbult op en dan groeit het gewas er weer op. Hiermee is de kringloop van het proces sluitend. "We telen voor de versmarkt, de horeca en als conserven een deel. Zo denkt de handel ook met ons mee”, vertelt Sijbenga.



Stropharia

De exoot kan volgens De Ligt echt een lekkernij worden. “Het is eigenlijk een hele stevige paddenstoel. Het zit in tussen een champignon en een zwam. Er zit heel veel smaak aan. Het heeft echt de scherpe smaak van een paddenstoel.”



Toch is het nog moeilijk om aan deze paddenstoel te komen, laat staan om het te telen. “Je ziet dat de afgelopen tien jaar deze paddenstoel zich echt pas is gaan vestigen in de Nederlandse keuken. Er zijn gigantisch veel verschillende soorten en nu zie je dat de shiitake paddenstoel, de Iringer en de Koningoesterzwam meer gemeengoed worden. Al zijn dit nog steeds exoten. Daardoor ontstaat ruimte voor nóg exotischer paddenstoelen en daar is de Stropharia er één van”, legt De Ligt uit.



Vertrouwen

De Ligt heeft alle vertrouwen in het experiment. “We hebben de kennis bijeen. In deze historische schuur hebben we ook flink wat ruimte om kweekgedeeltes te installeren met alle voorzieningen om succesvol paddenstoelen te kunnen kweken met gecontroleerd klimaat.” Sijbenga vult hem aan over de steun voor het project: “Deze subsidie betekent dat we nu na twee jaar aan de gang kunnen. Zo'n onderzoek kost wel wat centen: je moet al die kennis inhuren, je moet installaties bouwen zoals bijvoorbeeld een klimaatcel en dat kan nu. Zonder subsidie blijf je in de hobbysfeer hangen. Nu kom je verder en kun je iets doen.”



Het project loopt drie jaar. Rond juni hoopt Sijbenga de eerste paddenstoelen te kunnen oogsten.