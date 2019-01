Deel dit artikel:













Wim Beekman wil niet degraderen: Ik zie dit niet als een schoolreisje Wim Beekman is trots en strijdbaar (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Tot en met het voorjaar gaat Wim Beekman achter de schermen zijn stinkende best doen FC Emmen te helpen bij handhaving in de eredivisie. De vertrekkende algemeen directeur vindt lijfsbehoud een must. Niet in de laatste plaats voor het personeel op kantoor.

Geschreven door Stijn Steenhuis

De eerste zeventien duels van FC Emmen in de eredivisie zitten erop. Algemeen directeur Wim Beekman heeft genoten. "De tijden in de Jupiler League waren ook heel mooi, omdat je heel creatief moet zijn. Je wilt met de hele club omhoog. Sinds de promotie, en dat klinkt een beetje raar, gaan sommige dingen vanzelfsprekender", glimt hij.



In de zomer is het aantal werknemers op kantoor gegroeid van acht naar vijftien. Volgens Beekman nog een reden om in de eredivisie te blijven: "Ik vind het een must. Ik zie dit niet als een schoolreisje, een rondje door de eredivisie. We hebben vijf jaar geknokt. Als je dit bereikt, wil je erin blijven. Die mentaliteit heerst zeker achter de schermen."



Statribune

Plannen voor een nieuw stadion zijn gesmeed. Tot die tijd steekt Beekman graag zijn energie in het huidige onderkomen van FC Emmen. Zo wil de club de rolstoelplaatsen verbeteren. "Daarnaast willen we van het vak waar onze harde kern staat, de Brigata, een statribune maken", verklapt Beekman. "Als je met een nieuw stadion aan de gang gaat ben je twee à drie jaar verder. Tot die tijd moeten we onze gasten goede plekken geven."



Ook het veld is een punt van aandacht. "We hebben in december een bureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar drie varianten", vertelt de algemeen directeur. "Kunstgras, hybride gras en natuurgras. We zijn de kosten in kaart aan het brengen. Eind januari verwachten we de resultaten van het onderzoek."



Algemeen directeurschap

Sinds 2013 is Beekman de algemeen directeur bij de eredivisieclub uit Emmen. Hij liet weten zo'n vijf jaar voor FC Emmen te willen werken en dus is zijn vertrek aanstaande. "Ik heb met Ronald Lubbers afgesproken dat wanneer er een kandidaat is, daar zijn ze achter de schermen mee bezig, ik het algemeen directeurschap wil overdragen. In het voorjaar gaat dat plaatsvinden, verwacht ik."



Op projectbasis blijft Beekman de Emmenaren ook in de toekomst graag helpen. Eerst gaat de focus op aanstaande zondagmiddag. Eredivisiekoploper PSV komt op bezoek. FC Emmen gaat op puntenjacht. "Ik droom van drie", besluit de algemeen directeur lachend.