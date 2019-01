Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Balkonplaat valt naar beneden: Hoofdstraat in Hoogeveen afgezet Hoofdstraat gedeeltelijk afgezet (foto: Kim Stellingwerf) Plaat valt van balkon (foto: Kim Stellingwerf)

Een deel van de Hoofdstraat in Hoogeveen is afgesloten. Vanmiddag viel daar een plaat van een balkon naar beneden.

Hoe dat precies kon gebeuren is onduidelijk. De politie heeft de straat afgezet en de winkels zijn daar inmiddels dicht. Hoelang de straat nog afgezet is, is onduidelijk. Het balkon moet eerst gerepareerd worden.