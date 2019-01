Deel dit artikel:













Gewapende woningoverval in 1e Exloërmond Gewapende overval in 1e Exloërmond (foto: RTV Drenthe)

Aan de 1e Exloërmond in 1e Exloërmond is dinsdagavond een gewapende overval op een woning gepleegd.



Een nog onbekende man drong de woning binnen en bedreigde de bewoners met een steekwapen. Hij ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.



De dader was donker gekleed en had zijn gezicht bedekt. Hij is nog voortvluchtig.