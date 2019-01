Uitgebrande boot wordt vanmiddag uit het water gehaald

De uitgebrande boot aan de Vaart Zuidzijde in Nieuw-Amsterdam wordt vanmiddag uit het water gehaald.

"De boot stelde ook al niet heel veel meer voor", zegt een buurtbewoner. "Ik heb vannacht door de brand heen geslapen, heb er niks van gemerkt."Afgelopen nacht ging het plezierjacht in vlammen op. De brandweer kon niet voorkomen dat de boot helemaal uitbrandde. In Klazienaveen brak er brand uit in een bestelbus, die zwaar beschadigd raakte. Brandstichting wordt niet uitgesloten.De brand in de bestelbus en de boot zouden verband met elkaar hebben, melden meerdere bronnen. De politie kan dit nog niet bevestigen.