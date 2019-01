Raad van Commissarissen moet 'dichter op de directie' van Groningen Airport Eelde zitten

Het is weer zo'n dag. De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde treffen elkaar. Niet om koffie te drinken met een Drents turfje of Grunniger kouke. Nee, om een nieuw brandje te blussen. En dus is het vandaag opnieuw 'hub hub' richting vergadertafel.

Twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Groningen Airport Eelde lieten afgelopen zondag via e-mail weten dat ze er met onmiddellijke ingang mee stoppen . Het zijn de Groninger ondernemers Karin Orsel en Frits Doddema. 'Verschil van inzicht', zoals ze zeggen. Ze zouden, zo schrijft, niet betrokken zijn bij het afsluiten van belangrijke contracten en niet voldoende zijn meegenomen in de strategie van de luchthaven. De provincie en ook de luchthaven willen er niets over zeggen...Het is de tweede keer in korte tijd dat de aandeelhouders vanwege een crisis vergaderen. Nog niet zo lang geleden zaten ze bij elkaar vanwege forse tekorten op de begroting van 2019. Tekorten die zijn ontstaan door het verdwijnen van lijndiensten van Nordica Air naar München en Kopenhagen. Te weinig passagiers, teveel kosten en een leeg routefonds, dus niet rendabel.Of zoals de directeur van luchtvaartmaatschappij AIS Airlines uit Lelystad deze week zei: "Ze deden een taxirit voor een paar mensen in een luxe touringcar". AIS gaat overigens de lijndienst naar Kopenhagen vanaf 4 maart uitvoeren. In een klein vliegtuig en gericht op de zakelijke markt. Zonder bijdrage uit het routefonds.De luchthaven vond binnen een maand een vervanger voor Nordica. AIS was overigens voor de komst van Nordica Air ook al in gesprek met de Drentse luchthaven. De luchthaven vond de mogelijkheden van Nordica interessanter dan die van AIS.Met de komst van AIS is het idee van een hubverbinding met Kopenhagen verdwenen. AIS heeft geen samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen, zogenoemde code-sharing. Je koffers gaan dus niet meteen door naar een bestemming ergens op de wereld. Je moet alles zelf regelen. Je kan meerdere tickets boeken, maar het risico bij vertraging is voor jezelf.Groningen Airport Eelde heeft precies gedaan wat de aandeelhouders van hen verwachtten. Op korte termijn een alternatief vinden voor de vluchten naar Kopenhagen en München. En een nieuwe hubverbinding, die komt wel weer zeggen ze.De politiek roert zich. Het CDA in Provinciale Staten van Drenthe is klaar met het gedoe bij Groningen Airport Eelde. De PvdA in Assen wil nu echt van de aandelen af. Partijen vragen zich openlijk af of de directie wel capabel genoeg is om van de luchthaven een succes te maken.De twee afgetreden commissarissen moeten aangeven waarom ze hun functie neerleggen. Waar zit het probleem? De voorzitter van de RvC heeft een rapport opgesteld over de kwestie. De aandeelhouders hebben al afgesproken dat ze snel op zoek gaan naar vervangers. Komend weekend nog. Er schijnt al een lijstje met kandidaten te zijn.Dit zijn de twee overgebleven commissarissen:- Frans Jaspers, president-commissaris. Hij heeft een verleden in de gezondheidszorg en zit in meerdere raden van toezicht.- Onno van den Brink, lid. Van den Brink heeft een verleden in de luchtvaart. Hij was directeur bij KLM en later president-directeur van Transavia. Later was hij ook lid van de raad van toezicht van touroperator Corendon.De aandeelhouders willen dat de Raad van Commissarissen dichter op de directie gaat zitten. Daarmee willen ze voorkomen dat een crisis als deze opnieuw gebeurt. Wat dit betekent voor de directie moet blijken.Of daardoor een rendabele luchthaven ontstaat? Dat is maar de vraag. Luchtvaartmaatschappijen komen en gaan. Daar hebben aandeelhouders, commissarissen en directies weinig invloed op. Misschien een beetje met een bijdrage uit het routefonds.En dan is er nog de noordelijke passagier. Die moet bewust kiezen voor Groningen Airport Eelde. Maar die passagier reist voor tien euro liever een paar uur in de auto naar een goedkopere luchthaven. Misschien kan Schiphol, zoals eerder door Frits Brink bepleit op RTV Drenthe, hulp bieden.