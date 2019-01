Vijf vragen over valkruid op de Havelterberg

Op veel plekken in onze provincie is de afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe natuur. De komende weken duiken we met Hans Dekker in op het natuurherstel. Deze week zijn we op de Havelterberg.

De Havelterberg was afgelopen zomer bedekt door een zee van gele bloemen: valkruid. Plantenkenner Dekker beantwoordt hier vijf vragen over."Het is eigenlijk heel bijzonder, want het is een ongelooflijke zeldzame plant. Maar hier in Havelte staan er honderden.""Dit is een plek met een bijzondere geschiedenis. Het is ooit deels aangelegd als vliegveld voor de Duitsers. De Duitsers hebben het vliegveld gedeeltelijk klaargemaakt. Op dit stuk hebben ze wel gerommeld in de bodem, maar het is niet afgemaakt. Bij het rommelen in de bodem is wat leem vrijgekomen en daar profiteren deze planten van.""Vroeger zag je deze gele velden op veel plekken in Drenthe. Het is een plant die voorkomt op heidevelden en schrale graslanden. Door alle veranderingen in het landschap is hij teruggedrongen tot dit soort hoekjes als op de Havelterberg. Tegenwoordig staat hij in Drenthe nog hooguit op vijftien plekken.""Nee, hij komt eigenlijk alleen in Drenthe voor. Buiten Drenthe is hij eigenlijk nog veel zeldzamer, omdat de plant houdt van wat koudere omstandigheden. Nou ja, en Drenthe is de provincie met het minste aantal zonuren, de meeste regenval en het is er relatief koud.""We doen ons best. En we denken ook dat het gaat lukken omdat we al sinds jaar en dag bezig zijn met natuurherstel. Dat betekent dat we, overal waar je nieuwe natuur ontwikkelt op bodems die wat verzuurd zijn, proberen eerst het bodemleven weer te restaureren. Dat doen we door daar steenmeel of wat kalk op te brengen, zodat de bodembalans, de zuurgraad in de bodem weer wat in balans zijn. En dan heb je ook kans dat dit soort planten zich weer laat zien. We zien ook op een aantal plekken dat valkruid daar weer toeneemt of zelfs terugkomt."