Kamp Westerbork is startplaats Nacht van de Vluchteling Westerbork startplaats Nacht van de Vluchteling (foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

In de nacht van 15 op 16 juni vindt bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork de start van de Nacht van de Vluchteling plaats.

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork werd gebouwd en bewoond. Door de grote toestroom van Duits- en Oostenrijks-Joodse vluchtelingen in de winter van 1938 en 1939, ontstond bij de Nederlandse regering de wens voor de oprichting van een centraal vluchtelingenkamp. Dat kwam er in 1939: op een lap onontgonnen grond in Drenthe. Eenzaam, wild en woest en ledig.



Tijdens de Nacht van de Vluchteling 2019 lopen duizenden mensen 10, 20 en 40 km in het holst van de nacht voor vluchtelingen in de wereld. Het evenement vindt dit jaar voor de tiende keer plaats.



Miljoenen vluchtelingen

Het doel van de Nacht van de Vluchteling is om aandacht te vragen voor miljoenen vluchtelingen die wereldwijd van huis en haard verdreven zijn, en om zoveel mogelijk geld op te halen om hen te helpen. Momenteel zijn ruim 68 miljoen mensen in de wereld op de vlucht. Veruit de meeste van hen worden 'in de regio' opgevangen, maar vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting Vluchteling biedt noodhulp om het leven van deze mensen te verbeteren.



Naast de nachtelijke 40 kilometer van Kamp Westerbork naar Groningen zijn er de routes Rotterdam-Den Haag, Amsterdam-Haarlem, Utrecht-Amersfoort, en Nijmegen-Arnhem.



Aandacht

Met de eenmalige editie van Kamp Westerbork naar Groningen willen Stichting Vluchteling en Herinneringscentrum Kamp Westerbork samen aandacht vragen voor vluchtelingen in de jaren dertig van de vorige eeuw en de overeenkomsten met 2019, een tijd waarin vluchtelingen het nog steeds voor de kiezen krijgen.



De inschrijving voor de Nacht van de Vluchteling is vandaag begonnen en kan via www.nachtvandevluchteling.nl.