Militairen beleven spannende momenten op televisietoren Een militair in opleiding klimt naar benden (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Militairen op ruim 60 meter boven de grond (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Militairen op ruim 60 meter boven de grond (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Een groep leerling-militairen van de Koninklijke Militaire School Noord oefende vandaag op de televisietoren in Hoogersmilde.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De jonge soldaten zijn bijna klaar met hun opleiding, maar moeten nog wel laten zien dat ze het in zich hebben om militair te worden. "We doen altijd iets spannends tijdens de eindoefening en dit keer is het abseilen van de televisietoren", zegt pelotonscommandant Fred Muller.



De spanning is van de meeste gezichten af te lezen als de militairen op ruim 60 meter boven de grond staan. Een voor een worden de mannen en vrouwen vastgehaakt aan een touw, waaraan ze zichzelf naar benden kunnen laten zakken. "Ik heb lichtelijk hoogtevrees, dus ik ben hier wat minder blij mee", zegt Daan voor hij in de diepte verdwijnt.



De afdaling wordt niet veel later gestopt, omdat het weer te slecht is. Dat betekent niet dat de leerlingen er makkelijk vanaf komen, want er is ook een tokkelbaan aangelegd. De militairen springen daarbij vanaf de toren in het diepe, terwijl ze aan een touw hangen.



Het is een van de laatste moeilijke opdrachten voor een groep van 57 militairen in opleiding. Morgen krijgen ze in Assen hun certificaat en kunnen de jonge mannen en vrouwen aan de slag als militair.