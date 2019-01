Opnieuw tijdelijke financiering spoedpoli verwarde personen

Drentse gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis verlengen samen de financiering van de spoedpoli voor verwarde personen van GGZ tot 1 april dit jaar. Zilveren Kruis betaalt 60 procent van de kosten, de gemeenten de overige 40 procent.

Het is een voortzetting van de tijdelijke financiering van de spoedpoli door de gemeenten alleen. Na 1 april moet er een definitieve financiering van zijn.Verwarde personen die eerder in een politiecel belandden, kunnen sinds maart 2017 terecht op de speciale spoedpoli van GGZ in Assen. Het aantal incidenten met mensen die in de war zijn, is sinds 2013 toegenomen. Eerder kwamen deze mensen in een politiecel terecht, omdat er geen andere spoed-opvang mogelijk was. Maar daar horen ze niet. De politie kan niks voor ze doen en verblijf in een politiecel kan bij psychisch verwarde mensen problemen opleveren.Er is lang gesproken over de komst van de spoedpoli in Drenthe. Die was moeilijk rond te krijgen en dat had met geld te maken. De Asser burgemeester Marco Out heeft destijds diverse gesprekken hierover gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid. Omdat dat niks opleverde zijn de Drentse gemeenten de spoedpoli tijdelijk zelf gaan financieren tot eind 2018. Dat was ruim vier ton.De Hoogeveens burgemeester Karel Loohuis heeft nu de spoedpoli in portefeuille: “Gemeenten vinden eigenlijk dat de financiering een taak is van de zorgverzekeraars. Zilveren Kruis onderhandelde hier namens de zorgverzekeraars afgelopen jaar over met de Drentse gemeenten. Volgens de gemeenten valt het overgrote deel van de spoedpoli-clienten onder de verantwoordlijkheid van de zorgverzekering. Volgens de zorgverzekeraars valt een deel van de gevallen onder de WMO en moeten gemeenten dit betalen.""Omdat we hier niet uitkwamen wordt er nu onafhankelijk onderzoek gedaan naar de percentages. Alle partijen hebben afgesproken dat de verdeling die uit dat onderzoek komt, bindend is voor het opzetten van de definitieve financiering.” Loohuis verwacht dat uit het onderzoek komt dat de gemeenten fors minder hoeven te betalen dan de 40 procent die nu tijdelijk is afgesproken.Om ervoor te zorgen dat de verwarde personen direct op de spoedpoli terechtkomen, rijden er sinds anderhalf jaar ' psycholances ' in Drenthe. Dat zijn omgebouwde ambulances zonder zwaailicht en een rustiger interieur. Vroeger was het vaak zo dat patiënten in een politiebus of vastgebonden op een ambulance-brancard binnenkwamen. Daardoor raakten zij extra gestrest.